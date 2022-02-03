Molnupiravir nedir? Molnupiravir ilacını kim ne zaman kullanacak?

Ülkemizde koronavirüs vaka sayıları günlük 100 bini aştı. Artan vakaların ardından pek çok kişi ise koronavirüs hastalarına hangi ilaçların verildiğini araştırmaya başladı. Peki, kovid hastalarına hangi ilaç veriliyor?

Molnupiravir ilacını kim ne zaman kullanacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 tedavisi kapsamında molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımının gelecek hafta itibarıyla başlayacağını bildirdi.

Bakan Koca, “65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızda erken dönemde molnupiravir ilacının kullanımı temin edilecektir” dedi.

Molnupiravir nedir?

Lagevrio markası altında satılan Molnupiravir, belirli RNA virüslerinin replikasyonunu engelleyen bir antiviral ilaçtır ve SARS-CoV-2 ile enfekte olanlarda COVID-19'u tedavi etmek için kullanılır.Molnupiravir, sentetik nükleozid türevi N4-hidroksi sitidinin bir ön ilacıdır.