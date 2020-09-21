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Gündem Molla Sabri Yazar Hakk'a yürüdü
Gündem

Molla Sabri Yazar Hakk'a yürüdü

Saygın âlim ve kanaat önderlerinden Molla Sabri Yazar, koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 10:26:00 - 2020-09-21 10:31:51
Molla Sabri Yazar Hakk'a yürüdü

Çin’den tüm dünyaya yayılan koronavirüs Türkiye’de vaka sayılarını arttırdı. Vaka sayılarının artması üzerine tedbirler kapsamında yeni kararlar alınmaya başlandı. Virüs tüm dünyada siyasiler başta olmak üzere tanınan isimleri de hedef aldı.

Bölgenin saygın âlim ve kanaat önderlerinden Molla Sabri Yazar, koronavirüse yakalandı. Yeni tip Covid-19’tan dolayı Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Sabri Yazar, yaklaşık 10 gün hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gördü. Tüm müdahalelere rağmen Molla Sabri Yazar, hayatını kaybetti.

Molla Sabri Yazar’ın bugün son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenilirdi. Pandemi nedeniyle taziyenin kurulamayacağı aktarıldı.

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