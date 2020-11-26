  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Moldova'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 1691 kişiyle "en yüksek" seviyeye ulaştı
Aktüel

Moldova'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 1691 kişiyle "en yüksek" seviyeye ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-11-26 23:58:51 -
Moldova'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 1691 kişiyle "en yüksek" seviyeye ulaştı

KİŞİNEV (AA) - Moldova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana son 24 saatte 1691 kişi ile "en yüksek" günlük vaka sayısı kayıtlara geçerken, toplam vaka sayısı 103 bine yaklaştı.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte virüs kaynaklı ölüm sayısı 20 artarak 2 bin 229'a, iyileşen sayısı da 6 bin 696 artışla 90 bin 485'e ulaştı.

Ülkede, son 24 saatte 1691 kişinin virüse yakalanmasıyla "en yüksek" günlük vaka sayısı görülürken, toplam vaka sayısı 102 bin 894'e yükseldi.

Yeni tespit edilen vakalardan 109'unun sağlık personeli olduğu ülkede, 10 bin 180 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Moldova’ya bağlı Gagavuz Özerk Yeri’nde şimdiye kadarki Kovid-19 vaka sayısının 3 bin 233 olduğu ifade edildi.

- Moldova'da Kovid-19 süreci

Moldova'da ilk Kovid-19 vakası 8 Mart’ta tespit edilmiş, virüs nedeniyle ilk ölüm ise 18 Mart’ta kayda geçmişti.

Ülkede, nisanda 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500’e yaklaşmış, haziranın sonuna doğru düşüşe geçmişti.

Günlük vakaların temmuzun ortasında tekrar yükselmeye başladığı ülkede, dün 1570 vaka tespit edilmiş, 21 kişi hayatını kaybetmişti.

Başkent Kişinev'de 21 Kasım'da halka açık alanlarda maske zorunluğu getirilmişti.

Moldova'da, 1 Ekim'den itibaren bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor.

"Kırmızı" olarak belirlenen bölgelerde sağlık alanında olağanüstü hal (OHAL) ilan edilirken, salgına karşı tedbirler sıkılaştırılıyor. Söz konusu liste, iki haftada bir güncelleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Astsubaylık KPSS taban puanı kaç?
Gündem

Astsubaylık KPSS taban puanı kaç?

Astsubay puanları 2020. ÖSYM KPSS önlisans sınav sonuçlarını açıklamasından sonra, Astsubaylık başvurusunda bulunacak adaylar Astsubaylık KP..
Skandal Karabağ kararı sonrası Fransa'ya şok: Eşbaşkanlıktan çıkarın
Dünya

Skandal Karabağ kararı sonrası Fransa'ya şok: Eşbaşkanlıktan çıkarın

Azerbaycan Milli Meclisi, Dağlık Karabağ ile ilgili skandal bir karara imza atan Fransa'nın AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlığından çıkarılması iç..
Destici'den iş yeri kapanan esnaflarla ilgili hükümete çağrı
Gündem

Destici'den iş yeri kapanan esnaflarla ilgili hükümete çağrı

BBP Lideri Mustafa Destici, "Kovid-19'la mücadele kapsamında işini kaybeden veya iş yeri kapanan esnaflarımızla ilgili çare üretilmesi zarur..
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay