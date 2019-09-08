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Moldova-Türkiye maçını İtalyan hakem yönetecek!

Ay-yıldızlı ekibin EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Moldova'ya konuk olacağı karşılaşmayı İtalyan hakem Davide Massa yönetecek.

08 Eylül 2019 Pazar 12:24
Moldova-Türkiye maçını İtalyan hakem yönetecek!

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda 10 Eylül Salı günü deplasmanda Moldova ile yapacağı maçı, İtalyan hakem Davide Massa yönetecek.

Başkent Kişinev'deki Zimbru Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak maçta Massa'nın yardımcılıklarını Filippo Meli ve Alberto Tegoni yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini Maurizio Mariani üstlenecek.

 

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 12:24
  1. A Milli Futbol Takımı
  2. 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu
  3. Moldova
  4. Başkent Kişinev
  5. Zimbru Stadı

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