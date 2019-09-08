Moldova Türkiye maçı ne zaman? 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Andorra'yı 1-0 yenen A Milli Takım, bir sonraki maçını deplasmanda Moldova ile yapacak.

Türkiye'nin EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Moldova'ya konuk olacağı maça kısa bir süre kala futbolseverlerin araştırmaları hız kazandı. Ay-yıldızlı ekibin maçının hangi kanalda yayınlanacağının yanı sıra günü ve saati de merak konusu oldu. İşte, Moldova Türkiye maçına ilişkin ayrıntılar... A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda 10 Eylül Salı günü deplasmanda Moldova ile karşılaşacak. Maçı İtalyan hakem Davide Massa yönetecek. Başkent Kişinev'deki Zimbru Stadı'nda TSİ 21.45'te oynanacak mücadele, TRT 1'den canlı yayınlanacak. ADAY KADRO Teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği A Milli Takım aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor: Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor) Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Yıldırım Mert Çetin (Roma), Cengiz Umut Meraş (Le Havre) Orta saha: Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Cengiz Ünder (Roma), Efecan Karaca (Alanyaspor), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Deniz Türüç (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir ), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Yunus Mallı (Wolfsburg), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Milan) Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid), Güven Yalçın (Beşiktaş), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf) Öte yandan Oğuzhan Özyakup ve Cengiz Ünder, sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.

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