Moldova Teknik Direktörü Spiridon iddialı konuştu

Moldova Teknik Direktörü Alexandru Spiridon, Türkiye-Moldova maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Spiridon, Türkiye karşısında kazanacak güçlerinin olduğunu ve bunu başarabileceklerini söyledi.

EURO 2020 Elemeleri’ne Fransa karşısında ağır bir yenilgiyle başlayan Moldova yarın Türkiye Milli Takımı karşısında puan arayacak. Maç öncesi basın toplantısında konuşan Moldova Teknik Direktörü Alexandru Spiridon, Şenol Güneş’in gelir gelmez Türkiye Milli Takımını olumlu yönde etkilediğini söyledi. Spiridon, “Şuan takımı öğrenmek için çok yöntem var. Türkiye’yi tanımak için Epureanu’yu sormanıza gerek kalmadı. Çok üzgünüm bizimle bir arada olmadığı için. Bize çok yardım edebilirdi. Arnavutluk ile oynadığı oyunu incelemeye başladık. Pozitif olduğumuzda her şey olabilir. Oyunu kaybettik bunun için üzgünüz ve yarın ki oyunu daha iyi oynayabileceğimiz şekilde bekliyoruz. Yarın kazanacağımızı düşünüyoruz. Oyunun elementleri Şenol Güneş geldikten sonra bir şey kattığını düşünüyoruz. Arnavutluk maçında gördük bunu. Forvet oyuncularından da görebiliyoruz” diye konuştu.