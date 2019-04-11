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Mohikanlardan Mersin’e 3 altın madalya

Antalya’da yapılan ve 70 ülkeden 3 bin 500 sporcunun katılımgösterdiği4.

11 Nisan 2019 Perşembe 12:29
Mohikanlardan Mersin’e 3 altın madalya

Antalya’da yapılan ve 70 ülkeden 3 bin 500 sporcunun katılımgösterdiği4. Uluslararası AçıkKick Boks Avrupa Şampiyonası’nda, Mersin’i temsileden Mohikan Spor Klübü sporcuları Savaş Yüksel, Batuhan Bayram Demir ve AliAtaberk Gürbüzcan, kente altın madalya ve kupa ile döndüler.


Mersin Mohikan Spor Kulübü’nün milli antrenörleri Salih Erden ve KahramanVangölü gözetiminde şampiyonaya özenle hazırlanan Savaş Yüksel, BatuhanBayram Demir ve Ali Ataberk Gürbüzcan, Antalya’da 5-7 Nisan tarihleri arasındagerçekleştirilen turnuvada altın madalyaya ulaşan isim oldular.


Milli Antrenör Salih Erden ve Kahraman Vangölü, yaptıkları açıklamada, Antalya’dagerçekleşen 4. Uluslararası Açık Kick Boks Şampiyonası’na kulüp adına 5sporcuyla katıldıklarını, bunlardan üçünün elde ettiği birincilikle kente altın madalyaile döndüğünü, iki sporcunun ise bronz madalya aldığını söylediler.


Mohikan Spor Klübü adına katıldıkları şampiyonada Savaş Yüksel 60 kiloda, AliAtaberk Gündüzcan 54 kiloda, Batuhan Bayram Demir ise 81 kiloda birincilik eldeetti. Sporcular ilk kez katıldıkları bir şampiyonada Mersin’in sporda tanıtımı adınabüyük bir başarıya imza atmanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade ederek,kendilerini bu turnuvaya hazırlayan antrenörlerine teşekkür ettiler.

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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 12:29
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