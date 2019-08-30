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Mogherini, Hindistan Dışişleri Bakan ile "Keşmir'i" görüştü

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar'la yaptığı görüşmede, Cammu Keşmir halkının hak ve özgürlüklerinin iade edilmesi gerektiğinin altını çizdi

30 Ağustos 2019 Cuma 23:16
Mogherini, Hindistan Dışişleri Bakan ile "Keşmir'i" görüştü

BRÜKSEL (AA) - AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar'la Cammu Keşmir sorununu görüştü.

Mogherini'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yüksek Temsilci, Jaishankar'la Brüksel'de bir araya geldi.

İkili, Hindistan-AB ilişkilerinin yanı sıra Cammu Keşmir bölgesindeki durumu da ele aldı.

Mogherini, AB'nin, Cammu Keşmir'deki krize, ikili diyalogla barışçıl bir siyasi çözüm bulunmasından yana olduğunun altını çizerek, bölgede gerginliğin tırmanmasının engellenmesi ve "Cammu Keşmir halkının hak ve özgürlüklerinin iade edilmesi gerektiğine" vurgu yaptı.

- Hindistan Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırdı

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Seçim kampanyası döneminde yaptığı konuşmalarda Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılacağına dair söz veren Narendra Modi liderliğindeki milliyetçi Hindistan Halk Partisi hükümeti, bağımsızlık sonrası bölgeye tanınan otonom yapıyı verdiği kararla ortadan kaldırmıştı.







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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 23:16
  1. Brüksel
  2. Cammu Keşmir
  3. Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar
  4. Mogherini

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