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Spor

Modern pentatlonda "Olimpiyat Sürecinde Oyun Kuralları" eğitimi

Yeniakit Publisher
2020-06-15 11:44:02 -
Modern pentatlonda "Olimpiyat Sürecinde Oyun Kuralları" eğitimi

ANKARA (AA) - Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu (TMPF), antrenörlere yönelik "Olimpiyat Sürecinde Oyun Kuralları" eğitim seminerini yarın çevrim içi düzenleyecek.

Federasyondan yapılan açıklamada, TMPF Teknik Kurul Başkanı ve Milli Takım Antrenörü Kutluğhan Özkan'ın video konferans yöntemiyle vereceği seminerde "Modern pentatlonda yapılması planlanan değişimler", "2022 Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda yeni oyun formatı", "2024 Olimpiyat Oyunları'nda yeni modern pentatlon" konularının ele alınacağı belirtildi.

Her antrenörün katılımına açık olan seminere başvurular "tmpf.org.tr" web sitesi üzerinden yapılabilecek.

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