“Model üretim” kazandırıyor

Türkiye’nin en büyük çiftçi ailesi Tarım Kredi, tarımsal üretimin farklı alanlarında faaliyet gösteren 17 şirketinin yanı sıra ülke genelindeki 1621 kooperatifi ve hizmet bürolarıyla her aşamada çiftçilere hizmet sunuyor.



“Dışa bağımlılık azalacak”



Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, yerli imkanlarla ve sürdürülebilir tarım yapmanın öneminin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde daha iyi anlaşıldığını belirterek, tarımda yerli tohumlarla verim artışını sağlarken dışa bağımlılığı da azaltacaklarını söyledi. Bazı ürünlerde yaşanan arz sıkıntısının fiyat dengesizliği gibi sorunlar oluşturduğunu belirten Poyraz, “Bunun başlıca sebepleri üretimde doğru planlamanın yapılmaması ya da yerli kaynakların verimli kullanılmamasıdır. Tarım Kredi olarak Model Üretim Projemiz ile üreticilere yalnızca örnek olmakla kalmayıp, tarımda millileşme için yerli kaynakların doğru şekilde kullanımını da teşvik ediyoruz” dedi.



Yüksek verim almaya başladı



Poyraz, model üretim çalışmalarının salgına rağmen devam ettiğine dikkati çekerek, “Düzce’de fındık verimi dekar başına ortalama 200 kilogram iken, model fındık alanından bölge ortalamasının yüzde 60 üzerinde verim artışıyla 320 kilogram hasat yapıldı. Ayrıca, 160 kilogram olan Türkiye ortalamasının 2 katı ürün elde edildi. Mersin’in Mut ilçesindeki model zeytin bahçesi hasadımızda ise ağaç başı verim, bölge ortalaması olan yaklaşık 30 kilogramın 2 katı ve Türkiye ortalaması olan yaklaşık 16 kilogramın 4 olarak gerçekleşti. Çiftçilerimiz model üretimimizi kullanarak daha yüksek verim almaya başladı” ifadesini kullandı.