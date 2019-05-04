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Modafenspor TFF 3. Lig’e Yükseldi

2018-2019 sezonu Spor Toto BAL Play-Off 1.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 18:00
Modafenspor TFF 3. Lig’e Yükseldi

2018-2019 sezonu Spor Toto BAL Play-Off 1. Kademe maçında 1877 Alemdağspor ile Modafenspor karşı karşıya geldi. Yalova Atatürk Stadyumunda oynanan maçı 67. Dakikada Enes Yıldırım’ın penaltı golüyle kazanan Modafenspor TFF 3. Lig’e yükseldi.


Karşılaşma sonrasında kırmızı-beyazlı ekip teknik heyet ve futbolcuları elde edilen başarıyı taraftarıyla kutladı.



Saha: Yalova Atatürk


Hakemler: Direnç Tonusluoğlu xxx, Emir Eray Eyisoy xxx, Tolga Özcan


1877 Alemdağspor: Enes Ünal xx, Oğuzhan Çimen xx, Cenkay Akdoğan xx, Gür Ege Gürel xx, Erhan Göç xx, Yunus Akman xx (Isaac Odinaka Ahiaeke dk. 70 x), Doğukan Bayraktutan xx (Serhat Enes Çalışan dk. 71 x), Birkan Tonyalı xx, Sinan Yıldırım xx, Ahmet Gündoğdu xx, İsmail Şahin xx


Modafenspor: Rasim Mutlu xxx, Kweku Asuandzie Baffoe xxx, Doğan Zincir xxx, Emre Bayraktarbaşı xxx, Hasan Ozan Girgin xxx, Umut Uysal xxx, Ceyhun Yelkenci xxx, Emre Dalgalıdere xxx (Samet Yeniçeli dk. 62 xx), Enes Yıldırım xxx, Aydın Kuzu xxx (Yunus Emre Ayaz dk. 61 xx), Vladislav Kormishin xxx (Sinan Akdeniz dk. 76 x)


Goller: Enes Yıldırım (dk. 67) (Modafenspor)


Sarı kartlar: Gür Ege Gürel, Serhat Enes Çalışan, Birkan Tonyalı (1877 Alemdağspor), Vladislav Kormishin, Enes Yıldırım(Modafenspor)

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 18:00
  1. doğa

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