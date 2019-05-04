Modafenspor TFF 3. Lig'de
- Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 1. kademe play-off maçında 1877 Alemdağspor'u 1-0 yenen Modafenspor, TFF 3. Lig'e yükseldi04 Mayıs 2019 Cumartesi 17:50
YALOVA (AA) - Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. kademe play-off müsabakasında Modafenspor, 1877 Alemdağspor'u 1-0 yenerek TFF 3. Lig'e çıktı.
BAL'da gruplarını ilk sırada bitiren takımlardan 1877 Alemdağspor ile Modafenspor, Yalova Atatürk Stadı'nda karşılaştı.
Modafenspor, Enes Yıldırım'ın 67. dakikada penaltından attığı golle müsabakayı 1-0 kazandı.
Bu sonuçla Modafenspor, 3. Lig biletini alırken, sahadan mağlup ayrılan Alemdağspor ise umutlarını 2. kademe play-off maçına bıraktı.
Karşılaşmanın ardından sahada büyük sevinç yaşayan Modafenspor'un yönetici, teknik heyet ve futbolcuları, başarılarını taraftarıyla kutladı.
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