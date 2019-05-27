Modafen Koleji, dünya şampiyonluğunu kutladı



İSTANBUL (AA) - Brezilya'da düzenlenen 13. Dünya Okullar Yüzme Şampiyonası'nda takım halinde ilk sırayı alan Modafen Koleji Yüzme Takımı için kutlama organizasyonu düzenlendi. Yapılan açıklamaya göre, Rio de Janeiro'da 21 ülkeden 400 sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyonda Efe Başar, Demirkan Demir, Ekin Demirbaş, Berke Saka, Emir Şimşek ve Bedirhan Tamer'den oluşan Modafen Lise Erkek Yüzme Takımı, 2 altın, 7 gümüş, 2 de bronz madalya alarak dünya şampiyonu oldu. Kolejin Çekmeköy'deki yerleşkesinde düzenlenen kutlama organizasyonunda, sporcular okulun minik yüzücüleri tarafından çiçeklerle karşılandı. Şampiyonluğun kutlandığı programda Modafen kurucusu Fatih Kanberoğlu'nun konuşmasının ardından ödül töreni gerçekleştirildi.



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