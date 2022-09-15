Moda haftasında LGBT skandalı! Cinsiyet değiştiren 10 yaşındaki çocuğun...

Reuters’ta yer alan bir haberde, henüz 10 yaşında LGBT‘li Noella McMaher’in hem şubat hem de eylül aylarında New York Moda Haftası’nda podyuma çıkan en genç cinsiyet değiştirmiş model olduğu ifade edildi.

SKANDAL İFADELER

Konuyla ilgili durumu değerlendiren modacılar ise skandal ifadelere yer vererek, “Bu unvana sahip olmak harika. Aslında bu durum çocuklara transseksüel olmanın kötü bir şey olmadığını gösteriyor” dedi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ

Küçük çocuğun alet edildiği bu durum sosyal medyada da gündem oldu. Pek çok kullanıcı 10 yaşında bir çocuğun cinsiyeti hakkında fikir sahibi olamayacağını dile getirdi.

“APAÇIK İSTİSMAR”

Bir kullanıcı ise “Bu gerçekten normal mi? Bu resmen çocuk istimarı ve bunun bir parçası olduğunuz için kendinizden utanmalısınız” dedi.