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Mobilyaların bakımı nasıl olmalı?

Onca para döküp aldığınız mobilyalarınızın ömrünün uzun olmasını istiyorsanız; titizlik, temizlik dışında bilmeniz gerekenler de var...

07 Ekim 2018 Pazar 17:08
Mobilyaların bakımı nasıl olmalı?


Koltukların, kanepelerin meyve suyuna ya da elleri çikolatalı bir bebeğin sevimli yaramazlığına kurban gitmesini elbette istemezsiniz. Çabucak yıpranıp solmasını da...

Öncelikle döşemelerinizi düzenli aralıklarla elektrik süpürgesi ile temizlemeyi ihmal etmeyin. Neredeyse tüm elektrik süpürgelerinde bulunan uygun aparatlar yardımıyla, minderlere, ulaşamadığınız iç kısımlara ve döşemelerinizin kıvrımlarına ulaşabilir, zorlanmadan toz ve kirden temizleyebilirsiniz.

Koltuk minderlerinizi birkaç haftada bir yerlerinden çıkartarak kontrol etmekte fayda var. Aklınızda bulunsun minderleri daha yakından kontrol ederek aşınma ve yıpranma etkilerini daha yakından izleyebilme imkanına sahip olursunuz. Dikkat etmeniz gereken bir diğer husus da minder kılıflarınızın yıkanabilir olup olmadığıdır.

Eğer döşemeniz leke yada boya olduysa ancak bu leke oldukça ufaksa ve kumaşın üzerinde “W” ibaresi yer alıyorsa, lekeyi temizletmek sizin elinizde demektir. “W” işaretiyle lekeyi kendi imkanlarınızla çıkarmanız mümkün, denmek isteniyor. Ancak herhangi bir işlem yapmadan önce küçük ve mobilyanın görünmeyen bir tarafında deneme yapmayı ihmal etmeyin.

Beyaz mobilya elbette güzeldir ama korumakta zorlanırsanız, sızlanmayın!

“W”: Su ve su bazlı temizleyiciler ile temizlenebilir, demek

“S”: Kuru temizleme veya kuru temizleme solventleri ile temizlenebilir.

“W-S”: Su veya solventlerle temizlenebilir.

“X”: Sadece fırça veya elektrik süpürgesi ile temizlenebilir.

 

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 17:08
  1. mobilya bakımı

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