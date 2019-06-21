0553 313 94 23

"Mobilyada KDV yüzde 10’da sabitlenmeli"

MOSDER Başkanı Mustafa Balcı:- "(Mobilyada KDV indirimi) Yüzde 8 bandında uygulanan KDV oranı 30 Haziran 2019’da tekrar yüzde 18’e çıkacak. Mobilyada KDV oranı yüzde 10’da sabitlenmeli ve kalıcı olmalıdır" - "Mobilya alacak vatandaşlar ve özellikle yeni evleneceklerin bu son 10 günde devam edecek olan indirim fırsatından iyi yararlanmalarını öneriyorum"

21 Haziran 2019 Cuma 11:34
"Mobilyada KDV yüzde 10’da sabitlenmeli"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Mobilya ve Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, yüzde 8 bandında uygulanan KDV oranının 30 Haziran 2019’da tekrar yüzde 18’e çıkacağını anımsatarak, "Mobilyada KDV oranı yüzde 10’da sabitlenmeli ve kalıcı olmalıdır. Sektörün en büyük sorunlarından biri olan kayıt dışılığın ortadan kalkması için atılacak önemli adımlardan biri budur." ifadelerini kullandı.

Balcı, mobilyada KDV indirimi uygulamasına ilişkin yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı kararı ile 30 Haziran’a kadar uzatılan mobilyada KDV indirimi uygulamasının ay sonu itibarıyla sona erdiğini anımsattı.

Yüzde 8 bandında uygulanan KDV oranının 30 Haziran 2019’da tekrar yüzde 18’e çıkacağını aktaran Balcı, "Mobilyada KDV oranı yüzde 10’da sabitlenmeli ve kalıcı olmalıdır. Sektörün en büyük sorunlarından biri olan kayıt dışılığın ortadan kalkması için atılacak önemli adımlardan biri budur. Merdiven altı üretim nedeniyle KDV ödemeyen bazı işletmelerin neden oldukları bu haksız rekabetin böylece ortadan kalkacağını düşünüyorum. Sonuç olarak milli ekonomimizin güçlenmesi için KDV’nin yüzde 10’da sabitlenmesi devletimizin de menfaatine olacaktır.” ifadelerini kullandı.


- “KDV indirimi kalıcı olsun ekonomi güçlenmeye devam etsin”


Balcı, hükümetin Enflasyonla Topyekün Mücadele kapsamında hayata geçirdiği mobilyada KDV indiriminin geçen mart ayında tekrar uzatılarak sektöre bir canlılık kattığını ancak Türk mobilyacısının 2019’da genel olarak zor bir sene geçirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Hammadde alımlarımızda KDV oranı yüzde 18, satışlarımızda ise yüzde 8, aradaki fark ihracat yapan markalar için çok ciddi bir problem oluşturuyor. Biz hükümetten KDV indiriminin kalıcı olmasını talep ediyoruz. Bu doğrultuda hem üreticiyi, hem satıcı, hem de tüketiciyi desteklemek için KDV indiriminin sürekli olması sektörümüz adına çok olumlu bir adım olacaktır ve ekonomimizi güçlendirmeye devam edecektir.”

Balcı, mobilya alacak vatandaşlara ve özellikle yeni evleneceklere bu son 10 günde devam edecek olan indirim fırsatından iyi yararlanmalarını önerdi.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 11:34
  1. MOSDER
  2. Mustafa Balcı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Çavuşoğlu: “Bölgedeki gerginlik her geçen gün artıyor”
    1. Bakan Çavuşoğlu: “Bölgedeki gerginlik..
    2. Alaplı -Akçakoca karayolunda çamur seli
    3. Atletizm Milli Takımı, Erzurum’da kamp..
    4. Akdeniz Üniversitesi ve Sun Express..
    5. Rızk artıran ve fakirliğe düşmekten..
    6. Silah kaçakçılarına operasyon: 5..
    7. Yeşeren Çınarlar Halfeti gezisinde
    8. Kepez’in ulaşım ağı genişliyor
    9. Çelik testi için 30’dan fazla ülke..
    10. Ahırı spor salonuna çevirip, plastik..
    11. Atları alınan fayton sahiplerinin..
    12. Konya'da FETÖ/PDY operasyonu
    13. Giresun’da 6 mahallede, 15 saat su..
    14. Kiri su arıtmaya her hafta bakım
    15. Fransa’da 5.1 büyüklüğünde deprem
    16. Rektör Taş, Başkan Şahin ile bir araya..
    17. Hobiler ve hayaller AKADEMA ile..
    18. Ağrı ve Iğdır'da göçmen kaçakçılığı..
    19. Söğüt’te bakım ve onarım çalışmaları
    20. Türkiye'nin ilk jeoparkları Konya ve..
    21. "İnandığınız aday kimse, vurun mührü"
    22. İngiliz turistin bitmeyen aşkı: 75 kez..
    23. Söğüt’te ilaçlama çalışmaları devam..
    24. Kütahya Belediyesi’nden Darülkurra’da..
    25. Beyaz söğüt kabuğu çayı baştan ayağa..
    26. Kara taşıtları 2017’de 304 milyar..
    27. Trabzon’un Araklı ilçesinde selde..
    28. Sinekle yoğun mücadele devam ediyor
    29. Babel'den bomba açıklama! Cimbom ile...
    30. Devrek Belediyesi ekipleri görev..
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Mahkeme kararı sonrası, Başkan Erdoğan'ın avukatından ilk açıklama
    Mahkeme kararı sonrası, Başkan Erdoğan'ın avukatından ilk açıklama

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Skandallar bitmiyor! İmamoğlu'na illegal üniversite kıyağı
    Skandallar bitmiyor! İmamoğlu'na illegal üniversite kıyağı