Mobilyacılardan Kanada’ya çıkarma

YENİ AKİT ANKARA

Geçen yıl ihracatını yüzde 25,3 artırarak 896,7 milyon dolara taşıyan Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB), bu yıla da iddialı başladı. Yılın ilk beş ayında ihracatını yüzde 13,5 artış ile 390 milyon 477 bin dolara çıkaran AKAMİB, düzenlediği sektörel ticaret heyetleriyle ihracatını büyütmeyi hedefliyor. AKAMİB tarafından 20-24 Haziran 2022 tarihleri arasında Kanada’nın Toronto şehrinde düzenlenen mobilya, mobilya yan sanayi ve kereste palet sektörüne yönelik ticaret heyetinde 10 Türk firması 30’un üzerinde Kanadalı firma ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Türk firmaları, verimli geçen görüşmelerin ardından, pazarın yakından tanınması ve ihtiyaçları konularında da önemli tecrübeler elde ettiler. Firmalarımızın bir kısmı da seyahatlerini uzatarak ikili firma görüşmelerini derinleştirmeye karar verdiler.

Ticaret Bakanlığı'nın ülkeler listesinde yer alıyor

AKAMİB Yönetim Kurulu Başkanı R. Onur Kılıçer, yönetim kurulu üyeleri Erdoğan Yayla ve Adem Derinel ile AKİB Genel Sekreteri Mehmet Ali Erkan’ın katıldığı Kanada Sektörel Ticaret Heyeti’nde; Arkopa Ahşap Panel, Aydoğan Ahşap, Enfal Mağazacılık Mobilya, Kilim Mobilya, Lale Orman Ürünleri, Oryap Ağaç Ahşap ve Yapı Ürünleri, Saspar Mobilya, Sunan Mobilya, Berre Dış Ticaret Mobilya ve Dienni Mobilya firmaları yer aldı. Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan “2022-2023 Dönemi Hedef Ülkeler Listesi”nde yer alan Kanada aynı zamanda Uzak Pazarlar Stratejisi kapsamında da önemli bir yere sahip. AKAMİB, Kanada’ya düzenlediği ticaret heyetiyle; firmaların ve ürünlerinin tanıtımlarının sağlanmasını, ikili iş görüşmeleri ile ticari bağlantılar kurulmasını, uluslararası pazarda tanıtımının yapılarak ihracatın artırılmasını ve pazar payının genişletilmesini hedefliyor.

Kanada'da pazarında büyük yükseliş

Sektör ihracatçıları 2021 yılında Kanada’ya bir önceki yıla göre yüzde 81,8’lik artışla 88,5 milyon dolar ihracat kaydederek, ülkenin ithalatında payını arttırmayı başardı. İhracatçılar, yılın ilk 5 ayında başarılı performansını sürdürerek, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,8’lik artışla 42 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. AKAMİB de bu başarı ivmesine önemli katkı sağladı. Geçen yıl Kanada’ya 5,7 milyon dolar ihracat yapan birlik, yılın ilk 5 ayında ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64 artırarak 2 milyon 329 bin dolara ulaştı. AKAMİB, ülkeye gerçekleştirdiği ticaret heyeti ile ihracatını daha fazla artırmaya odaklandı.