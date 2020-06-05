Mobilyacılardan bankalara "küçük esnafı unutmayın" çağrısı

ANKARA (AA) - MEHTAP YILMAZ - Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ANKAMOB) Başkanı Hüseyin Taklacı, kamu bankalarının "sosyal hayatı destek" kredi paketi kapsamında küçük esnafa ulaşmasının ve tek tek anlaşma yapmasının zor olabileceğini belirterek, "Mobilya sektörü olarak talebimiz şu, bankalar küçük esnafı da unutmasın, onlarla da meslek odaları aracılığıyla anlaşma sağlasın. Böylece hem vatandaşımızın alışveriş yapabileceği alternatif çoğalsın hem de daha fazla sayıda esnafımız kazansın." dedi.

Elmadağ Mobilyacılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı da olan Taklacı, AA muhabirine, kamu bankalarınca normalleşme sürecine geçiş için hayata geçirilen "sosyal hayatı destek" kredi paketine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mobilya sezonunun açılmasına yakın bir dönemde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başladığını hatırlatan Taklacı, alınan önlemler nedeniyle çok sayıda iş yerinin çalışma sürelerinin azaldığını ve buna bağlı olarak da satış oranlarının gerilediğini bildirdi.

Taklacı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, bundan sonraki sürece yönelik açıkladığı destek paketlerinin, başkent mobilya esnafını sevindirdiğini dile getirerek, kamu bankalarınca sağlanacak kredilerin, başta evlenecekler yanında ev eşyasını yenileyeceklere de büyük rahatlık sağlayacağını söyledi.

- "Mobilya sektörüne olumlu yansıyacak"

Açıklanan konut, taşıt, tatil, ve sosyal hayatı destek kredi paketlerinin, doğrudan ve dolaylı olarak pek çok sektörü canlandıracağına işaret eden Taklacı, "Konut kredi paketiyle mobilya ile lokomotif sektör olan inşaat sektörü de canlanacak, bu da mobilya sektörüne çok olumlu yansıyacak. Böylece sosyal hayatı destek kredi paketiyle mobilya sektörü olarak bizde geç de olsa sezonu açmış olacağız." diye konuştu.

Taklacı, sosyal hayatı destek kredi paketinin detaylarına değinerek, bireysel müşterilerin sosyal ihtiyaçlarının finansmanının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra yerli üretim yapan mobilya ve bazı sektörleri desteklemek amacıyla firmalarla anlaşma yapılacağını anlattı.

Asgari 3 bin lira, azami 30 bin lira kredi tutarı ile 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade, aylık yüzde 0,55 faiz oranıyla finansman imkanı sunulacağını kaydeden Taklacı, anlaşmalı firmalar dışındaki yerli üretim yapan firmalardan satın alınacak mobilya ihtiyaçlarının uygun şartlarda sağlanması amacıyla da asgari 3 bin lira, azami 30 bin lira kredi tutarı fatura karşılığı 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade ile aylık yüzde 0,82 faiz oranıyla finansman olanağı tanınacağını belirtti.

Kamu bankalarının, kurumsal ve büyük ölçekli firmaların haricindeki küçük esnafa ulaşmasının ve tek tek anlaşma yapmasının zor olabileceğine dikkati çeken Taklacı, şunları dile getirdi:

"Sosyal hayatı destek kredi paketine ilişkin mobilya sektörü olarak talebimiz şu, bankalar küçük esnafı da unutmasın, onlarla da meslek odaları aracılığıyla anlaşma sağlasın. Meslek odası üyeliği bulunan esnafımız da herhangi bir anlaşmaya gerek kalmaksızın destekten rahatlıkla faydalansın ve müşterilerine yüzde 0,55 aylık faiz oranıyla satış yapabilsin. Böylece hem vatandaşımızın alışveriş yapabileceği alternatif çoğalsın hem de daha fazla sayıda esnafımız kazansın."

