Mobilya kaç takside alınır?
Mobilyaya en fazla kaç taksit yapılıyor? | Mobilya satın alacak vatandaşlar ürünleri kaç taksite satın alabileceklerini araştırıyor. Ticaret Bakanlığı mobilya satışında taksit sayısını düşürüldüğünü duyurdu. Peki, mobilya kaç taksite alınır?
Evlenecek olanlar ve evini yenilemek isteyenler genellikle mobilya satın alırken taksit yaptırmayı tercih ediyor. Peki, mobilya kaç taksite alınabiliyor?
Mobilya kaç takside alınır?
Ticaret Bakanlığı, televizyon, beyaz eşya, mobilya ve kuyum satışlarında taksit sayılarını düşürdü. Bakanlık tarafından hazırlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli ev aletleri gibi elektrikli eşya satışları ve mobilya satışlarında daha önce 18 olan taksit sayısı sınırı 12'yi geçemeyecek.