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Mobil yaşayanlar için Casper Nirvana C400 vitrinde

Casper, hem ofis hem de bireysel kullanımda beklentilerin üzerine çıkan yeni ürünü Nirvana C400’ü satışa çıkarıyor.

20 Ağustos 2019 Salı 14:32
Mobil yaşayanlar için Casper Nirvana C400 vitrinde

Casper, hem ofis hem de bireysel kullanımda beklentilerin üzerine çıkan yeni ürünü Nirvana C400’ü satışa çıkarıyor. Kullanıcıların her zaman yanında rahatlıkla taşıyabileceği Nirvana C400, 14 inç boyut ve metal kasa tasarımı ile mobil bir kullanım deneyimi sunuyor.


Hem ofis hem de günlük kullanım için gereken tüm donanımsal yeterliliğe sahip Nirvana C400, hafifliği ile her yere kolay taşınarak kullanıcıya büyük bir kolaylık sağlıyor. Ayrıca Full HD ekranı ve metal yüzeyleriyle de benzerlerinden farklılaşan C400, ayrıca trendleri takip eden en ince çerçeve tasarımına sahip olan Nirvana modeli olma özelliğini de taşıyor.


Farklı bir tasarım


Evde bireysel, ofiste ise kurumsal kullanım için gereken her özelliğe sahip, Nirvana C400 performans bakımından artılarının yanı sıra kullanıcılara kendilerini özel hissettirecek premium bir metal tasarım sunuyor. Ultra ince ve hafif yapısı sayesinde büyük bir kullanım rahatlığı sağlarken, piyasadaki rakiplerinin aksine Full HD ekran kullanan C400 bu özelliğiyle kullanıcıların ekrandaki en ufak ayrıntılara hakim olmasını sağlıyor. Ekran yüzeyinin cam kaplaması ürüne daha canlı ve daha net görüntü sunarak hem şıklık katarkenperformans kalitesini de olumlu etkiliyor.


SSD ile ultra hızlı performans


Nirvana C400 modelinde “Intel Core i3” işlemci kullanıyor. Sahip olduğu işlemci ile ofis ve ev kullanımında her görevi başarıyla yerine getirerek, kullanıcıların yüzünü güldürüyor. “LP” düşük güç tüketimli RAM ve “M.2 SSD” teknolojisine sahip olan C400, bilgisayarın açılışında, dosyaların açılmasında, bir uygulamadan diğerine geçerken ve yapılan diğer işlemlerde ultra hız ve zaman tasarrufu sağlıyor.


Mobil yaşayanlar için tasarlandı


Sadece 1,4 kg ağırlığı ve 15.5mm inceliği ile kullanıcıların her daim çantalarında rahatlıkla taşıyabileceği Nirvana C400, 14 inç boyutu ile mobil bir kullanım deneyimi sunuyor. Arka ve alt kapağın metal olması sayesinde ultra ince ve hafifliğine rağmen sağlamlıktan ödün vermeyen model, uzun yıllar kullanılacak bir bilgisayar arayanlar için önemli bir tercih oluyor. Tavsiye edilen satış fiyatının 2 Bin 599 Türk Lirası olacağı ve ürün hakkında ayrıntılı bilgiye Casper Türkiye’nin resmi web sitesinden ulaşılabileceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 14:32
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