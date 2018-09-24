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Mobil Park Polisi ekipleri iki şahsın üzerinde bonzai ele geçirdi

20 Eylül günü Kartal'da denetim yapan Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park Polisi ekipleri, şüphelenerek durdurdukları araç içerisinde bulunan 2 kişinin üzerinde 7.5 gram bonzai ele geçirdi.

24 Eylül 2018 Pazartesi 12:45
Mobil Park Polisi ekipleri iki şahsın üzerinde bonzai ele geçirdi

Kartal'da denetim yapan polis ekipleri, durdukları bir aracın içerisinde bulunan 2 şahsın üzerinde 7.5 gram bonzai ele geçirdi. Operasyonu genişleten ekipler, başka 2 adreste yaptıkları aramalar da ise, 19 ayrı suçtan kaydı bulunan D.A isimli şahsı ve biri yaşı küçük olmak üzere 3 şahsı daha gözaltına alındı. Adreste 474,8 gram bonzai ve 2 bin 405 TL para ele geçirildi. D.A tutuklanırken, diğer 3 kişi serbest bırakıldı.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park Polisi ekipleri, 20 Eylül günü Kartal'da yapılan denetimler sırasında şüphelendikleri bir aracı durdurarak arama gerçekleştirdi. Araç içerisinde bulunan E.A 36, E.Ü 28 isimli şahısların üzerinde 7.5 gram bonzai ele geçirdi.

Operasyonu genişleten ekipler, şahısların uyuşturucuyu temin ettikleri 2 adrese de baskın düzenledi. Uyuşturucu satışı yapan D.A 22 ile uyuşturucu kullandıkları tespit edilen D.H.B 29, H.Y 20 ve B.H 21, ile H.G isimli yaşı küçük olan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 474,8 gram bonzai ve 2 bin 405 TL para ele geçirdi.

19 AYRI SUÇTAN KAYDI BULUNDU

Uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama, hırsızlık, parada sahtecilik, görevi yaptırmamak için direnme, resmi belgede sahtecilik konularından olmak üzere toplamda 19 ayrı suçtan kaydı bulunan D.A isimli şahıs uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticareti suçundan 21 Eylül günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

YAŞI KÜÇÜK OLAN SERBEST BIRAKILDI

E.A,E.Ü,D.H.B,H.Y,B.H, isimli şahıslar ile H.G isimli yaşı küçük olan şahıs hakkında "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan adliye ye sevk edildi ancak savcılık tarafından serbest bırakıldılar.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 12:45
  1. bonzai
  2. Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park Polisi ekipleri
  3. Uyuşturucu satışı
  4. uyuşturucu Madde Kullanmak suçu
  5. Uyuşturucu madde ticareti

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