“Mobil kullanım süresinde Avrupa’nın lideriyiz”
Elektronik haberleşme sektörü pazar verilerini değerlendiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye’nin mobil abone sayısının yılın ilk çeyreğinde 81,8 milyona, fiber altyapı uzunluğunun da 400 bin kilometreye ulaştığını belirtti.
Bakan Karaismailoğlu, “Mobil kullanım süresinde Avrupa’nın lideriyiz” ifadesini kullandı. Karaismailoğlu, “5G’nin olmazsa olmazı fiber altyapı. Bu nedenle ülkemizi fiber ağlarla baştan başa örmeye devam ediyoruz” dedi.