“Mobil İSKİ”, hizmeti vatandaşın ayağına taşıyor Mobil İSKİ uygulamasının tanıtımı, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü bahçesinde yapıldı.

Yeni su aboneliği, isim değişikliği, sözleşme iptali gibi tüm abonelik işlemlerinin şubeye gitmeden yapılmasını sağlayan Mobil İSKİ uygulamasının tanıtımı, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü bahçesinde yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, yerinde hizmet anlayışıyla vatandaşın ihtiyaçlarını ve açığa çıkmamış ihtiyaçları karşılayabilecek duruma gelebilmek için çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini söyledi. İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan da şubelere giderek zaman kaybetmeyi ortadan kaldırmak ve işlemleri kolaylaştırmak amacıyla aktif olarak kullanılan Mobil İSKİ uygulamasının, vatandaşların beğenisini topladığını sözlerine ekledi.

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