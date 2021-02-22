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Yaşam Mobbing ne demek? Mobbing nasıl olur?
Yaşam

Mobbing ne demek? Mobbing nasıl olur?

Son zamanlarda sıkça duyduğumuz Mobbing’in ne olduğu merak ediliyor. Mobbing nedir? Mobbing nasıl olur? Mobbing ne demek? İşte mobbing hakkında bilmeniz gerekenler…

Yeniakit Publisher
2021-02-22 13:15:00 -
Mobbing ne demek? Mobbing nasıl olur?

İş hayatında maruz kalınan olaylardan biri de mobbingdir. Pek çok çalışan mobbing ile ilgili dava açıyor, mobbinge maruz kaldığını belirtiyor. Peki mobbing nedir? Mobbing nasıl olur?

Mobbing kelimesi Latince "mobile vulgus" kelimesinden türemiştir. İngilizce’de mob fiili ise saldırmak veya rahatsız etmek manasındadır.

Mobbing muhatabına eziyet etmek, üzerinde baskı yapmak ve korkutan ve yıldıran davranışlar sergilemek olarak tanımlanabilir. Özellikle son zamanlarda iş dünyasında mobbing olayları gündemde yer alıyor. Yaşanan durumun mobbing olarak tanımlanabilmei için, psikolojik tacizin 3-6 ay gibi sürelerde devamlılık göstermesi ve düzenli olarak tekrarlanması gerekiyor.

Yargıtay’ın mobbing tanımı

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2016/8155 sayılı kararında, mobbing suçlamasının değerlendirilebilmesi için şu unsurların olması gerektiğini açıkladı:

- İşçiye karşı taciz psikolojik olmalı,
- İşçinin özgüvenini ve özsaygısını kaybettirmeli,
- Sistematik olarak tekrarlanmalı,
- Uzun bir zamandan beri devam ediyor olmalı,
- İşçinin buna karşı silahı olmamalı, olsa bile kullanamamalıdır.

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