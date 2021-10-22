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Teknoloji Mmu 2025’te kanatlanacak
Teknoloji

Mmu 2025’te kanatlanacak

Milli Muharip Uçak (MMU) için parça üretimi devam ediyor. Uçağın 2023’te hangardan çıkarılması, 2025’te havalanması planlanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 14:32:00 -
Mmu 2025’te kanatlanacak

AKİT  EKONOMİ

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi’yle ilgili bilgi verdi. Kotil, projede önemli ilerleme kat edildiğini söyledi.

Üretim sürüyor

MMU’nun parça üretimine hız verildiğini belirten Kotil, “Bin mühendisimiz hummalı şekilde çalışıyor. İnşallah MMU’yu 2022’de tanıtacağız, 2023’te hangardan çıkaracağız, 2025’te de uçuracağız” diye konuştu. Harp uçağının 20 bin parçadan oluşacağını aktaran Kotil, “Başlangıçta hazır motor kullanılacak. Daha sonra yerli motor devreye sokulacak. İklimlendirme sistemi de ülkemiz şirketlerince imal edilecek” şeklinde konuştu.

Uçaklar uyumlu

Kotil, eğitim uçağı HÜRJET’in ise 2023’te semalarda olacağına dikkat çekti. Bu uçağın şirketin öz kaynaklarıyla üretildiğine işaret eden Kotil, “Aynı anda hem HÜRJET’i hem de MMU’yu yapıyoruz. Bunlar birbirleriyle uyumlu. Eğitim uçağımız, harp uçağımız için eleman yetiştirmemizin ve teknoloji geliştirmemizin önünü açıyor” ifadelerini kullandı.

2025’te havalanıyor

ATAK 2’yle ilgili detayları da paylaşan Kotil, şunları dile getirdi: “Bu, 11 tonluk bir helikopter. Kara Kuvvetleri Komutanlığımız için 3 tane yapmaya başladık. 2023’te ilk uçuşunu icra edecek. 2025’te Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza sunacağız. Bu, çok ama çok önemli. ATAK 2’nin güç sistemini (transmisyon sistemi) kullanarak genel maksat helikopteri yapıyoruz. Bu da kendi klasında en iyi olacak. Bu daha kısa, arkasında rampa var. Gemiye rahat inebiliyor. Dolayısıyla bu helikopterimiz Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın çok işine yarayacak. 19 tane askerimizi kıyıya, gemiye götürecek. Her yerde kullanılabilecek. 2025’te uçacak ve 2027’de Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza takdim edilecek.”

Helikopter talep görecek

Kotil, Jandarma Genel Komutanlığı’na 3 adet GÖKBEY’in teslim edileceğini de bildirdi.

Helikopterlerin imalatlarının sürdüğünü hatırlattı. Kotil, “Sertifika uçuşları bitmek üzere. Teslimata kadar sertifikasyon süreci tamamlanacak” açıklamasında bulundu.

Temel Kotil, TUSAŞ olarak ayda 2; yılda 24 adet GÖKBEY üretmeyi planladıklarını kaydetti. Kotil, “GÖKBEY, çok satacak bir helikopter” diye ekledi.

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