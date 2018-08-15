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MLPCARE’den 1.4 milyar TL hasılat

Medical Park ve Liv Hospital hastanelerini bünyesinde bulunduran MLP Sağlık Hizmetleri AŞ (MLP Care), geçen yılın 6 aylık dönemine göre bu yılın ilk 6 ayında yüzde 17,7 büyüyerek 1 milyar 470 milyon lira; faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) da 19,4 artışla 250 milyon lira oldu.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 09:38
MLPCARE’den 1.4 milyar TL hasılat

MLP Care’in 2017 yılı birinci yarısında 20 milyon lira olan net zarar rakamı ise 2018 ilk yarısında 8 milyon liraya geriledi.Net zararın oluşmasında şirketin ilk yarıdaki 110 milyon lira tutarındaki kur farkı gideri etkili oldu. Şirketin 2018 yılı ilk yarı performansını değerlendiren Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Dr. Muharrem Usta, “Pek çok segmentte güçlü büyümemizi sürdürdük. Sağlık turizmi de bu alanlardan biri. Yabancı hasta hasılatımız yüzde 60’tan fazla büyüme gösterdi. Bu büyümede hasta sayısındaki artışa ek olarak, yurtdışından gelen hastaların daha kompleks işlemlere olan talebindeki artış ve kur farkları etkili oldu. Bu alandaki büyümemizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 09:38
  1. MLP Care

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