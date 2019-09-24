MLP Care yatırımcı ilişkileri ile sektöründe zirveye yerleşti

MLP Care yatırımcılara yönelik çalışmaları ile dünyanın önde gelen kurumsal yatırımcı dergisi Institutional Investor’ın bu yıl yayınladığı en itibarlı şirketler listesinde yer aldı. Sağlık Teknolojileri ve Hizmetleri kategorisinde değerlendirilmeye layık görülen iki şirketten biri olan MLP Care; aynı çalışmada “En iyi CEO”, “En iyi CFO”, “En iyi Yatırımcı İlişkileri Profesyoneli” ve “En iyi Yatırımcı İlişkileri Programı” listelerinde de yer almayı başardı. Böylece grup en yüksek puanı alarak, tüm sektörlerin bulunduğu liste içinde zirveye çıktı ve birinciliği 2 şirketle paylaştı. MLP Care Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Dr. Muharrem Usta, “Bu çabalarımızın uluslararası arenada prestije sahip platformlar tarafından takip edilmesinden ve elde ettiğimiz başarının ödüllerle taçlandırılmasından büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.