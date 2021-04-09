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Siyaset MKYK Üyesi Metin Külünk açıkladı: Çok büyük bir devrimin arefesindeyiz
Siyaset

MKYK Üyesi Metin Külünk açıkladı: Çok büyük bir devrimin arefesindeyiz

AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk, katıldığı bir Youtube yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 23:10:00 -
MKYK Üyesi Metin Külünk açıkladı: Çok büyük bir devrimin arefesindeyiz

 Yeniakit.com.tr 

AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk, son dönemlerde büyük atılım gerçekleştirilen yerli ve milli üretime dayalı savunma sanayisindeki gelişmelere ilişkin Youtuber Eren Talha Altun’a açıklamalarda bulundu.

'Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde büyük bir devrim gerçekleştirdik'

Türkiye'nin, SİHA’lar ve çalışmaları devam eden diğer yerli ve milli atılımlar ile ilgili büyük bir akıl devrimi ile karşı karşıya olduğunu söyleyen Külünk, "Merhum Erbakan Hoca’nın hedef koyarak, Selçuk Bayraktar kardeşimizin babasından başlayan, bu anlamda ailenin ve Bayraktar ailesi ile birlikte yüzlerce müteşebbisin ve Ankara’daki savunma sanayi akıl merkezinin başardıkları ile genç nesil bambaşka bir Türkiye’de yaşama yolunda kararlılıkla gidiyor. Bu Türklerin dondurulmuş aklının çözünürlük sürecinin hızlanmasıdır." dedi.

'Gençler şu soruyu kendine sormalı'

Metin Külünk, şöyle devam etti:

"Gençler şu soruyu kendilerine sormalı: Türkiye neden bu başarılarda Sayın Erdoğan dönemini bekledi? Batı, bütün bu konuştuklarımızı 100 yıl evvel çözmüş, başarmış ve de küresel egemenliğini ilan etmişti."

'Asıl olan milletin gönlünde yer almaktır'

"Gençler enstrüman çalmalı, spor yapmalı, bunlarla bütünleşmeli ve en önemlisi kitap okumalı. Asıl olan milletin gönlünde yer etmektir. Bunu başaramadıysanız tarihin tozlu sayfalarında kaybolmaya mahkûm olursunuz. Gençlere de aynısını tavsiye ediyorum. Kendinizi geliştirin. Çalışın, üretin, kariyer yapın. Milletle beraber olmak, milletin gönlüne girmek daima önceliğiniz olsun. Milletin vicdanında olmaktan daha büyük devlet yoktur, bunu unutmayın. Milletin vicdanında olmak en değerlidir. Biz en nihayetinde ahirette kendi kitabımızı okuyacağız. O okuyacağımız kitabı, Allah bize hep iyi doğru yolda attığımız adımlarla yazmayı nasip etsin."

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Yorumlar

OSMANLI TORUNU

SAYIN METİN KLÜNK UNUTMA VE SANMA HER GENÇ SELÇÜK BAYRAKTAR GİBİ OLSUN, BUGÜN GENELLİKLE TÜRKİYENİN BÜTÜN GENÇLERİNİN NE KADAR ÖNCE İSLAM DİNİNE, SÜNETİNE İMANINA,İSLAM MEDENİYETİNE VE TARİHİNE VAKIF OLAN KAÇ GEÇ VARDIR, BU SAYDIKLARIM BİE GENÇTE OLMADIKTAN SONRA BU SÖYLEDİKLERİN GEÇİCİDİR,KALICI DEĞİLDİR,,BUĞÜN OKULLARDA NE OKUDUKLARINDAN HABERİN VARMI, BU MÜFREDATLAMI TÜRK TOPLUMU YETİŞTİRECEKSİNİZ KENDİNİZİ VE MİLLETİ KANDIRMAYIN,,
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Vatandas

Çok doğru tespit  
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