MKYK Üyesi Metin Külünk açıkladı: Çok büyük bir devrimin arefesindeyiz

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AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk, son dönemlerde büyük atılım gerçekleştirilen yerli ve milli üretime dayalı savunma sanayisindeki gelişmelere ilişkin Youtuber Eren Talha Altun’a açıklamalarda bulundu.

'Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde büyük bir devrim gerçekleştirdik'

Türkiye'nin, SİHA’lar ve çalışmaları devam eden diğer yerli ve milli atılımlar ile ilgili büyük bir akıl devrimi ile karşı karşıya olduğunu söyleyen Külünk, "Merhum Erbakan Hoca’nın hedef koyarak, Selçuk Bayraktar kardeşimizin babasından başlayan, bu anlamda ailenin ve Bayraktar ailesi ile birlikte yüzlerce müteşebbisin ve Ankara’daki savunma sanayi akıl merkezinin başardıkları ile genç nesil bambaşka bir Türkiye’de yaşama yolunda kararlılıkla gidiyor. Bu Türklerin dondurulmuş aklının çözünürlük sürecinin hızlanmasıdır." dedi.

'Gençler şu soruyu kendine sormalı'

Metin Külünk, şöyle devam etti:

"Gençler şu soruyu kendilerine sormalı: Türkiye neden bu başarılarda Sayın Erdoğan dönemini bekledi? Batı, bütün bu konuştuklarımızı 100 yıl evvel çözmüş, başarmış ve de küresel egemenliğini ilan etmişti."

'Asıl olan milletin gönlünde yer almaktır'

"Gençler enstrüman çalmalı, spor yapmalı, bunlarla bütünleşmeli ve en önemlisi kitap okumalı. Asıl olan milletin gönlünde yer etmektir. Bunu başaramadıysanız tarihin tozlu sayfalarında kaybolmaya mahkûm olursunuz. Gençlere de aynısını tavsiye ediyorum. Kendinizi geliştirin. Çalışın, üretin, kariyer yapın. Milletle beraber olmak, milletin gönlüne girmek daima önceliğiniz olsun. Milletin vicdanında olmaktan daha büyük devlet yoktur, bunu unutmayın. Milletin vicdanında olmak en değerlidir. Biz en nihayetinde ahirette kendi kitabımızı okuyacağız. O okuyacağımız kitabı, Allah bize hep iyi doğru yolda attığımız adımlarla yazmayı nasip etsin."