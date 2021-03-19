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Ekonomi MKK sicil şifresi nasıl alınır? MKK üyelik iptali nasıl yapılır?
Ekonomi

MKK sicil şifresi nasıl alınır? MKK üyelik iptali nasıl yapılır?

MKK nedir? MKK sicil numarası nedir, nereden alınır, nasıl oluşturulur? Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Türk Sermaye Piyasalarında işlem yapan üyelerine saklama, veri depolama ve raporlama, kurumsal yönetim ve yatırımcı hizmetlerini sunan anonim şirketidir. Peki MKK sicil şifresi nasıl alınır? MKK üyelik iptali nasıl yapılır? MKK ne işe yarar? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 11:22:00 - 2021-03-19 11:26:30
MKK sicil şifresi nasıl alınır? MKK üyelik iptali nasıl yapılır?

MKK, yani açılımı ile Merkezi Kayıt Kuruluşu sermaye piyasası araçlarının kayden ihracının yapıldığı, haksahibi bazında açılan hesaplarda sermaye piyasası araçlarının kaydedildiği, bunlar üzerindeki hakların izlendiği, kayıtlarına hukuki sonuçlar bağlandığı Kanunla bu görevi üstlenmiş bir merkezi yapıdır. 

MKK ne işe yarar?

Menkul kıymetlerin ihraç edildiği, haksahibi bazında hesaplarda tutulduğu, el değiştirdiği, bunlara ilişkin hakların tesis edildiği merkezi bir sistemdir. MKK bu yapısıyla Türkiye’nin Merkezi Saklama Kuruluşu’dur.​

MKK sicil şifresi nasıl alınır?

MKK üyeleri aracılığı ile yatırımcılar için MKK nezdinde hesap açılmasını takiben sicil numarası oluşturulduktan sonra kısa mesaj (SMS) ve/veya elektronik posta (e-Posta) ile yatırımcının sistemde kayıtlı cep telefonuna/e-posta adresine şifre bilgisinin 444 0 655 numaralı AloMKK Yatırımcı Çağrı Merkezinden alabileceği yönünde bir bildirim gönderilir. Yatırımcılar, çağrı merkezi üzerinden talep ettiği zaman şifre bilgilerini oluşturabilmektedir. Şifrenin bloke edilmesi ya da unutulması halinde 444 0 655 numaralı çağrı merkezinden şifrenin tekrar kullanılır hale getirilmesi ya da oluşturulması mümkündür. 

MKK üyelik iptali nasıl yapılır?

Yönetmelik Değişikliği'ne göre, pay senedi dışındaki sermaye piyasası araçlarının kayden izlenmesinin sonlanması sonrasında üyelik iptali için üyenin yazılı olarak MKK'ya başvurması gerekmektedir.

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