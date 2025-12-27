MKE teslimatlarına ara vermeden devam ediyor
Türk savunma sanayisinin öncü kuruluşlarından Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere uluslararası iş ortaklarına verimli ve yerli ürünler sunarak sektöre ve ülkemize katkı sağlamaya devam ediyor.
Son bir hafta içerisinde muhtelif adet ve çapta;
- Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na MPT-76, 120 mm Havan Tahrip Mühimmatı, 105 mm Ders Atış Mermisi, 81 mm Havan Tahrip Mermisi, 155 mm Sevk Barutu, 105 mm ile 203 mm arasındaki mühimmat için Tapa, 20 mm ve 7.62 mm Fişek,
- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 12.7 mm Fişek,
- SSB 120 mm Tank Tahrip Mühimmatı,
- ASELSAN 35 mm Parçacıklı Mühimmat,
- STM 9 mm Fişek,
- Jandarma Genel Komutanlığı 5.56 mm Fişek,
- SSTEK 40 mm Bombaatar Mühimmatı,
- Savunma sanayii şirketleri ve sivil piyasanın talepleri doğrultusunda Fişek ve Barut,
İhracatta;
- 155 mm Topçu Mühimmatı, Sevk Barutu, Fünye ve Topçu Tapası,
- Özbekistan’a 5.56 mm Küresel Barut,
teslimatı tamamlanmıştır.
MAVİ VATANIN VURUCU GÜÇLERİ MKE’DEN
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle düzenlenen, Millî Savunma Bakanımız Yaşar Güler ve Genel Müdürümüz İlhami Keleş’in katılım sağladığı ‘Deniz Platformlarının Hizmete Giriş, Bayrak Çekme ve İlk Sac Kesim Töreni’nde MKE kabiliyetlerini sergiledi. Bayrak çekimi gerçekleştirilen TCG KOÇHİSAR’ın 76 mm baş topu Denizhan, su üstü harbinin etkin gücü Pirana KİDA, su altı harbinin akıllı ve yüksek teknolojili unsuru Malaman Akıllı Dip Mayını ile denizlerde millî gücümüzü ortaya koyduk.
ÖĞRENCİLERDEN İMALÂT-I HARBİYE MÜZESİ’NE ZİYARET
Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında YHT Garı’nda düzenlenen etkinlik çerçevesinde İmalât-ı Harbiye Müzesini ziyaret eden öğrenciler; Türk savunma sanayiinin gelişimini ve MKE’nin köklü tarihini yakından tanıma fırsatı buldu.
MKE, ULUSAL VE ULUSLARARASI TEMASLARIYLA İŞ BİRLİKLERİNİ GÜÇLENDİRİYOR
JANDARMA GENEL KOMUTANIMIZDAN ŞİRKETİMİZE ZİYARET
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Genel Müdürümüz İlhami Keleş’i ziyaret ederek Şirketimiz ve üretimleri hakkında bilgi aldı.