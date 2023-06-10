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Gündem MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'ndaki patlamada 5 işçinin şehit olduğu bildirildi
Gündem

MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'ndaki patlamada 5 işçinin şehit olduğu bildirildi

Yeniakit Publisher
2023-06-10 11:07:00 - 2023-06-10 11:10:41
MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'ndaki patlamada 5 işçinin şehit olduğu bildirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Elmadağ ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 5 işçinin şehit olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada patlamaya ilişkin şunlar kaydedildi:

"Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda bir patlama meydana gelmiştir. Patlama neticesinde 5 işçimiz şehit olmuştur. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."

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Yorumlar

haydar önal

Stratejik önem arz eden tesislerde işin ehli olan kişiler ve onların gozetiminde yeni yetişenler ve çalışma alanının güvenliği çok sıkı denetlenmeli, çalışanların güvenlik soruşturması sıkı denetlenmeli. Unutmayalım ki " su uyur düşman uyumaz " ata sözünü hiç bir zaman unutmayalim.
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