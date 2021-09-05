MKE ihracatla ekonomiye üretimiyle TSK’ya güç verecek

Bu çalışmaların görücüye çıktığı 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nın (IDEF 2021) MKE AŞ için çok verimli geçtiğini vurgulayan Akdere, 21 ülkeden 52 delegasyonla toplantılar yaptıklarını bildirdi. TSK ve emniyet güçlerinin ihtiyaçlarını karşılama yanında bir diğer önemli amaçlarının ihracatın artırılması olduğunu dile getiren Akdere, bu doğrultuda yapılan görüşmelerin oldukça verimli geçtiğini ifade etti.

TSK’ya elektrikli ZMA ve tekerlekli panter

Fuarda 8 ana sözleşmeye imza attıklarına işaret eden Akdere, bunlardan birinin “elektrikli zırhlı muharebe aracına (ZMA)” yönelik olduğunu söyledi. Akdere, bu kapsamda 25 milimetre kara topu, gece-gündüz görüş yeteneği, lazer ölçüm sistemlerine sahip 50 elektrikli ZMA’yı güvenlik güçlerine teslim edeceklerini belirtti. Panter obüslerinin 8x8 araca monte edilmesine yönelik projenin de hayata geçirileceğini dile getiren Akdere, ASFAT ve BMC ile iş birliğine imza atıp 40 aracı en kısa zamanda güvenlik güçlerinin kullanımına sunacaklarını ifade etti.

Deniz kuvvetlerine yeni yerli silahlar

Yasin Akdere, Deniz Kuvvetlerinin MKE AŞ’den beklentileri olduğunu söyledi.

Bu kapsamda 76 milimetre deniz topu projesini hayata geçirdiklerini belirten Akdere, “Bu proje çok önemli. En kısa zamanda Deniz Kuvvetlerimizin envanterine katacağız. Kendi ihtiyacımızın haricinde fuarda deniz topuyla ilgili bir dizi taleple karşılaştık. Deniz topunu önümüzdeki dönemde önemli bir ihracat kalemi olarak dost ve kardeş ülkelerle paylaşıyor olacağız” açıklamasında bulundu.