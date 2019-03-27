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MKE Ankaragücü'nden kan bağışı kampanyasına destek

- Teknik direktörü Mustafa Kaplan, yardımcı antrenör Erhan Namlı, futbolcular Altay Bayındır, Kaan Uykur, Cebrail Karayel ve Ante Kulusic, kan bağışı kampanyasına destek için Kardeşler Cumhuriyet Ortaokulu'nda bir araya geldi

27 Mart 2019 Çarşamba 13:28
MKE Ankaragücü'nden kan bağışı kampanyasına destek


ANKARA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik ekip ve 4 futbolcu, Kızılay Kan Bağışı kampanyasına destek verdi.

Kardeşler Cumhuriyet Ortaokulu'ndaki organizasyona, MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, yardımcı antrenör Erhan Namlı, futbolcular Altay Bayındır, Kaan Uykur, Cebrail Karayel ve Ante Kulusic katıldı.

Başkent ekibinin teknik kadrosu ve futbolcularının yanı sıra, eski milli halterci Halil Mutlu ile eski milli güreşçi Şeref Eroğlu da kampanyaya destek için okulda hazır bulundu.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kaplan, kampanyada kan bağış yapan tek isim oldu.

Tecrübeli teknik adam, bu tür organizasyonların önemine dikkati çekerek, "Vereceğimiz kanla hayatlar kurtulacak. Kan bağışı önemli bir olay. Milletimizin bu konuda duyarlı olması lazım. Bizler bu farkındalığı ortaya koymak için buradayız." ifadelerini kullandı.

Kan bağışı kampanyasına destek veren isimler, okul bahçesinde öğrencilerle ve okul yetkilileriyle fotoğraf çektirdi.


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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 13:28
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