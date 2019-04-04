MKE Ankaragücü'nde Fenerbahçe maçı hazırlıkları - Antrenmana izinli olan Mehmet Sak dışında tüm oyuncular katıldı



ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Beştepe Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Kaplan yönetimindeki idman 1,5 saat sürdü. Antrenmana izinli olan Mehmet Sak dışında tüm futbolcular katıldı. Başkent ekibinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Teknik direktör Mustafa Kaplan idman öncesinde saha ortasında futbolcularla kısa bir toplantı yaptı. Toplantının ardından hafif koşu yapan futbolcular sonrasında da topla ısınmaya geçti. Sarı-lacivertli oyuncular, 5'e 2 top kapma oyununun ardından kanatlardan yapılan ortalarla gol çalışması gerçekleştirdi. Başkent ekibi 3 kaleli gol çalışmasının ardından taktiksel maç oynayarak idmanı tamamladı.

- Başkan idmanı izledi

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner de tesislere gelerek idmanı takip etti. Başkan yardımcısı Metin Akyüz ile antrenmanı izleyen Yiğiner, idmanın bitiminde takımın son durumu hakkında bilgi aldı. MKE Ankaragücü, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.



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