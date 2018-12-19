THY- Euroleague
0553 313 94 23

MKE Ankaragücü'nde Bayram Bektaş dönemi

- Başkent ekibi, teknik direktör Bayram Bektaş ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı- Bektaş: "Bu kulübü hak ettiği yere taşımak için ekibimle elimizden geleni yapacağız"

19 Aralık 2018 Çarşamba 20:22
MKE Ankaragücü'nde Bayram Bektaş dönemi


İSTANBUL (AA) - MKE Ankaragücü Kulübü, teknik direktör Bayram Bektaş ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, teknik direktörlüğe getirilen Bayram Bektaş ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bektaş, MKE Ankaragücü'nün çok köklü bir camia olduğunu belirterek, "MKE Ankaragücü, Türk futbolunun önde gelen simgelerindendir. Bu kulübü hak ettiği yere taşımak için ekibimle elimizden geleni yapacağız. Kadromuzun potansiyelini ortaya koyacağına, birlikte çok çalışarak başarılı olacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner de Bektaş'a güvendiklerini vurgulayarak, "Hocamız zor bir görevi üstlendi. Takımımızın büyük potansiyeli ve zorlukları var, hocamız genç ve azimli bir teknik direktör. Yapılan görüşmelerin ilk dakikasından beri süreç hep olumlu ilerledi. Bayram hocamıza ve camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, Bayram Bektaş'ın yardımcılıklarını Ahmet Kuzaltı, Faruk Korkmaz, Kemal Kurak, Ahmet Cingöz, Ömer Faruk Mahir ve Mehmet İpek'in üstleneceği kaydedildi.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 20:22
  1. Bayram Bektaş
  2. Futbol
  3. Mehmet Yiğiner
  4. MKE Ankaragücü
  5. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası
    1. Voleybol: Kadınlar CEV Challenge..
    2. Etiyopya’da bombalı saldırı: 10 ölü
    3. Raşitizm nedir?
    4. "ABD Suriye'den çekilme kararı öncesi..
    5. Lübnan'dan "İsrail ile yeni bir..
    6. Şırnak merkezli 7 ildeki FETÖ/PDY..
    7. Kadın ve erkeğin ihtiyacı neler?
    8. Krup nedir?
    9. 22 ayrı suçtan aranan firari suç..
    10. ABD'nin Suriye kararına İsrail'den ilk..
    11. Fransa'da sarı yeleklilerden 360 yolda..
    12. Ah bizim evlerimiz...
    13. Ahmet Ağaoğlu'ndan Ersun Yanal yorumu:..
    14. Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
    15. Otomobilin motor kısmından uyuşturucu..
    16. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    17. Muğla'da telefon direklerinden kablo..
    18. Ertuğrul Gündüz’ü, Lais ve İlbilge’nin..
    19. Burun tıkanıklığının sebepleri
    20. 15 Temmuz gazisine çarpmıştı! O şoför..
    ABD paniğe kapıldı! Koordinatları Türkiye'ye verdiler
    ABD paniğe kapıldı! Koordinatları Türkiye'ye verdiler
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    Eygi'den iftiralara sert cevap: Yalandır, iftiradır
    Eygi'den iftiralara sert cevap: Yalandır, iftiradır
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
    Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi
    Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi

    Günün Karikatürü

    20 Aralık 2019
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti