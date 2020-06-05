MKE Ankaragücü yöneticilerinden MHP Ankara İl Başkanlığına ziyaret

ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert ve yönetim kurulu üyeleri, MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ'a ziyarette bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, MHP Ankara İl Başkanı Baştuğ'un, MKE Ankaragücü'nü yakından takip ettiğini belirterek, "Ankaragücü'nün hak ettiği başarıları kazanması için her türlü desteğe hazırız. Kulübün yaşanılan zor durumdan çıkacağına yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Ziyarette kulüp başkanı Fatih Mert'in ise, "Bugüne kadar hep Ankaragücü'nün yanında oldunuz. Bundan sonra da vereceğiniz destekler için şimdiden teşekkür ederim. İnşallah hep beraber Ankaragücü'müzü en iyi yerlere taşıyacağız." dediği kaydedildi.

Turgay Baştuğ'un gerçekleştirilen ziyaret nedeniyle konuklarına teşekkür ettiği, başkan Fatih Mert'in de kendisine üstünde isminin yazılı olduğu Ankaragücü forması hediye ettiği belirtildi.



