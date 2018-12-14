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MKE Ankaragücü, Sivas deplasmanında

- Başkent temsilcisi, Spor Toto Süper Lig'de yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak

14 Aralık 2018 Cuma 09:39
MKE Ankaragücü, Sivas deplasmanında


ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda, hakem Volkan Bayarslan'ın yöneteceği karşılaşma saat 13.30'da başlayacak.

Başkentin sarı-lacivertli ekibi haftaya girilirken 20 puanla 10. sırada bulunuyor. Sivas temsilcisi ise haftaya 21 puan ve averajla 9. sırada girdi.

MKE Ankaragücü'nde sakatlıkları süren Kenan Özer ve Thibult Moulin maçta forma giyemeyecek.

Ankara ekibi, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının son çalışmasını Sivas'ta yapacak.



Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 09:39
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