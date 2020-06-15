  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

Yeniakit Publisher
2020-06-15 16:08:57 -
MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 28. haftasında 19 Haziran Cuma günü sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Gaziantep'te konakladığı otelde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular günü fitness çalışması ile tamamladı.

Sarı-lacivertli takımda sakatlığı süren Orkan Çınar antrenmana katılmazken, Gaziantep FK maçında sarı kart gören Ante Kulusic'in, Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyeceği bildiridi.

Bu akşam hava yolu ile Ankara'ya dönecek olan MKE Ankaragücü, hazırlıklarına yarın Beştepe Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı