MKE Ankaragücü, Kasımpaşa maçına hazır

ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Beştepe Tesisleri'nde, teknik direktör Aykan Atik yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınmayla başlayan sarı-lacivertliler, daha sonra 5'e 2 pas çalıştı. Son bölümde yarım sahada taktik çalışılan antrenman yenilenme koşusuyla sona erdi. MKE Ankaragücü kafilesi, bu akşam İstanbul'a gidecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.