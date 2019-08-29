MKE Ankaragücü, Kasımpaşa maçına hazır

MKE Ankaragücü, Kasımpaşa maçına hazır29 Ağustos 2019 Perşembe 12:50
ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Beştepe Tesisleri'nde, teknik direktör Aykan Atik yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınmayla başlayan sarı-lacivertliler, daha sonra 5'e 2 pas çalıştı. Son bölümde yarım sahada taktik çalışılan antrenman yenilenme koşusuyla sona erdi.
MKE Ankaragücü kafilesi, bu akşam İstanbul'a gidecek.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.
YORUM YAZ