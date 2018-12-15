MKE Ankaragücü galibiyeti unuttu

ANKARA (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 6 yıl aradan sonra mücadele eden ve lige iyi bir giriş yapan MKE Ankaragücü, son 5 haftada 3 puanı unuttu.

Başkent ekibi, 11. haftada Osmanlı Stadı'nda Kayserispor'u 3-1 yendikten sonra hanesine 3 puan yazdıramadı.

Ligin 14. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor önünde sahadan 1-1 beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, diğer maçlarını ise kaybetti.

MKE Ankaragücü, Osmanlı Stadı'ndaki bakım çalışmaları nedeniyle 13 ve 15. haftalardaki Beşiktaş ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarını, Kayseri ve Afyonkarahisar'da oynamak zorunda kaldı. Başkent ekibi, siyah-beyazlılara 4-1, lig lideri Medipol Başakşehir'e de 1-0 mağlup olmaktan kurtulamadı.

Atiker Konyaspor ile ligin 12. haftasında deplasmanda karşı karşıya gelen Ankara temsilcisi, rakibine 2-0, 16. haftada da Demir Grup Sivasspor'a da 4-0 yenildi.

MKE Ankaragücü, yenilginin ardından 20 puanda kaldı.

Başkent ekibi son iki maçında da rakip ağları havalandıramadı.







