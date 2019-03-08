MKE Ankaragücü, Bursaspor'u ağırlayacak MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında yarın Bursaspor ile karşılaşacak.

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında yarın Bursaspor ile karşılaşacak. Eryaman Stadı'nda, saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Serkan Çınar yönetecek. Başkent ekibinin takım kaptanı Sedat Ağçay sarı kart cezası nedeniyle maçta forma giyemeyecek. Ligdeki son 2 maçından galibiyetle ayrılan MKE Ankaragücü, 30 puan ve averajla 12. sırada yer aldı. Bursaspor ise 27 puanla 15. basamakta bulunuyor. - Taraftarlar unutulmadı MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu, Antalyaspor maçından dönerken trafik kazasında hayatını kaybeden taraftarlar Eren Açıkgöz ve Mert Turgut Çakır'ı Bursaspor maçında anacak. Yönetim kurulu, üzerinde "Mert / Eren Unutmayacağız" yazılı 20 bin siyah tişörtü yarın oynanacak karşılaşma öncesinde Eryaman Stadı'na gelecek taraftarlara dağıtacak.

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