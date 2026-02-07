  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Köprü yıkıldı, nehir taştı, yollar kapandı Mete Yarar isyan ettiren açıklamayı yaptı: Türkiye o savunma projesinde kazık yedi Başörtüsü tarz değil farzdır! Tesettürlülere 'öcü' diyen Hülya Avşar zikzak yaptı Dün sağanak ve fırtına, bugün deniz keyfi Gökyüzünde Nisan ayı şöleni: Güneş’e dokunan kuyruklu yıldız geliyor! Şimdiye kadar keşfedilenlerin en büyüğü olabilir Türkiye'den 100 ton altın hamlesi! Tarihe geçecek formül masada!
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Sömestr tatilinde rekor geldi: 47 bin araç giriş yaptı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sömestr tatilinde rekor geldi: 47 bin araç giriş yaptı!

Kış turizminin kalbi olan Uludağ'da kar kalınlığı 120 santimetreyi bulurken, sömestr tatilinin de etkisiyle adeta ziyaretçi akını yaşandı.

#1
Foto - Sömestr tatilinde rekor geldi: 47 bin araç giriş yaptı!

ürkiye'nin kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 120 santimetreyi buldu. Hava sıcaklığı gündüz saatlerinde 2 derece olarak ölçülürken, gece saatlerinde 0'ın altına düşmesi bekleniyor. Yoğun sisin etkili olduğu kayak merkezinde ziyaretçi akını ise hız kesmiyor. Pistler gün boyu dolup taşarken, hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar Uludağ'a akın ediyor.

#2
Foto - Sömestr tatilinde rekor geldi: 47 bin araç giriş yaptı!

Bursalıların yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından gelen kar tutkunlarını ağırlayan Uludağ, yoğun sezonlarından birini yaşıyor. Türkiye'nin ilk ve en büyük kış, doğa sporları merkezi olan Uludağ'da sezon, otellerde 19 Aralık'ta, kayak pistlerinde ise 29 Aralık'ta açıldı.

#3
Foto - Sömestr tatilinde rekor geldi: 47 bin araç giriş yaptı!

İstanbul'dan kış tatili yapmak için Uludağ'ı tercih eden Kılıç Arslan Gözelle, "Ortopedi doktoruyum İstanbul'da oturuyorum, Güzel ben daha öncesinde de geliyordum, birçok pistte kaydım ama kendim Kayseriliyim bana sorarsanız bir Erciyes etmez. İstanbul'da oturuyorum iki saatte kendi aracımla geldim, buraya gelmek isteyenler için önerim dört mevsim değil direkt kış lastiği ile gelmelerini tavsiye ediyorum çünkü jandarma kontrolleri oluyor çünkü. Normalde her sene aynı yoğunluk vardı ama bu sene bence de biraz farklı" ifadelerine yer verdi.

#4
Foto - Sömestr tatilinde rekor geldi: 47 bin araç giriş yaptı!

İnsanların bir şekilde eğlenmek istediğini ve bunun için Uludağ kayak merkezini kendilerine yakın gördüklerini ifade eden Neriman Bekçi ise "İstanbul'dan geliyorum, buraya ilk kez geldim, Türkiye'nin kış cenneti Bursa'yı ziyaret etmeye geldik, umarım eğlenceli olacak. Bu yoğunluğu aslında birazcık psikolojik olarak görüyorum, çünkü insanlar bir şekilde eğlenmek istiyor, bizde eğlenmek için geldik" şeklinde konuştu.

#5
Foto - Sömestr tatilinde rekor geldi: 47 bin araç giriş yaptı!

KENDİ REKORUNU KIRDI Uludağ'da otellerin doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı, misafirhaneler ise tam kapasite hizmet verdi. Otellerde konaklayan ziyaretçilere ek olarak günübirlik tatilcilerle birlikte bölgede yoğunluk zirve yaptı. 15 günlük sömestr tatili boyunca yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistleri de ağırladı.

#6
Foto - Sömestr tatilinde rekor geldi: 47 bin araç giriş yaptı!

Sömestr döneminde toplam 230 bin tatilci Uludağ'ı ziyaret etti. Tatil süresince Milli Park gişelerinden 47 bin 467 araç geçiş yaptı. Araçların 43 bin 57'si otomobil, 2 bin 808'i minibüs, 614'ü midibüs, 912'si otobüs ve 74'ü motosiklet olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl aynı dönemde ise 35 bin 732 araç geçişi gerçekleşmişti. Bu verilerle birlikte Uludağ, sömestr döneminin en yoğun sezonlarından birini geride bıraktı./ kaynak: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bayram ikramiyelerine zam! Yeni yasa paketinin detayları
Gündem

Bayram ikramiyelerine zam! Yeni yasa paketinin detayları

Ankara kulisleri hareketlendi, AK Parti'nin Meclis'e sunmaya hazırlandığı yeni yasa paketinin detayları netleşti. Emekliden çalışana, ebevey..
Dev otomobil firması bir projeden daha çekildi
Teknoloji

Dev otomobil firması bir projeden daha çekildi

Stellantis, Kanada’nın Ontario eyaletinde kurulan NextStar Energy’deki yüzde 49’luk payını ortağı LG Energy Solution’a satma kararı aldı. Bö..
Türkçülere Kırgızistan şoku: 'Biz Rus dünyasının bir parçasıyız'
Dünya

Türkçülere Kırgızistan şoku: 'Biz Rus dünyasının bir parçasıyız'

Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Edil Baisalov, Rus medyasına verdiği röportajda ülkesinin “Rus dünyasının” siyasi değil, kültürel bir parças..
Sakarya’da dehşet! Emekli polis, eşini ve MHP'li başkanı öldürdü
Gündem

Sakarya’da dehşet! Emekli polis, eşini ve MHP'li başkanı öldürdü

Sakarya'da emekli bir polis, eşini ve MHP Karapürçek İlçe Başkanı Mustafa Hıraç'ı vurarak öldürdü.
Şeyh Said Hazretlerine hakaret eden Ümit Özdağ'ın cezası kesildi
Siyaset

Şeyh Said Hazretlerine hakaret eden Ümit Özdağ'ın cezası kesildi

Mossad güdümlü Zafer Partisi Genel Başkanı Japon Ümit Özdağ, Şeyh Said Hazretlerine yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle yargılandığı davad..
Mecliste anma töreni CHP krizine dönüştü: Su şişeleri havada uçuştu, AK Parti salonu terk etti
Gündem

Mecliste anma töreni CHP krizine dönüştü: Su şişeleri havada uçuştu, AK Parti salonu terk etti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde belediye şubat ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Dursun Mirza'nın başkanlığında gerçekleştirild..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23