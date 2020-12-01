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Teknoloji MIUI 13 ne zaman çıkacak?
Teknoloji

MIUI 13 ne zaman çıkacak?

Xiaomi ve Redmi serisi telefonların arayüzünü tamamen değiştirmesi beklenen ve Android işletim sistemi üzerine kurulu özel bir yazılım olan MIUI 13’ün çıkacağı tarih belirlendi.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 20:54:00 -
MIUI 13 ne zaman çıkacak?

Xiaomi telefonlar için önemli bir açıklama geldi. MIUI arayüzünü için çalışan geliştiricilerden gelen bilgiye göre Xiaomi'nin herhangi bir telefonunu kullananlar için güncelleme yapılacağı duyuruldu. Yeni arayüz, 2021 yılının ikinci çeyreğinde kullanıcılara kullanımına sunulacak.

MIUI 13 ile neler değişecek?

MIUI 13 güncellemesi ile birlikte telefonlarda pek çok özellik değişim gösterecek. Ancak yeni özelliklerin ne olacağına dair henüz net bir bilgi yok.

Şirkete yakın kaynakların iddiasına göre MIUI 13 güncellemesi, daha yumuşak animasyonlara sahip olacak. Söz konusu güncelleme sayesinde kullanıcılar kendi duvar kağıtlarını yapabilecek.

Özellikle duvar kağıtları konusunda yeni arayüzün daha fazla seçenek sunması öngörülüyor.

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