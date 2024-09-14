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Gündem MİT'ten tarihi operasyon: Kilise saldırganı yakalandı!
Gündem

MİT'ten tarihi operasyon: Kilise saldırganı yakalandı!

Yeniakit Publisher
2024-09-14 13:18:00 - 2024-09-14 13:19:34

Santa Maria İtalyan Kilisesi’ne gerçekleştirilen saldırının planlayıcıları arasında yer alan ve eylemde kullanılan silahı temin eden Viskhan Soltamatıov Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonla İstanbul’da yakalandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü DEAŞ’a karşı ortak bir operasyona imza attı. MİT’in yaptığı çalışmalar neticesinde, Santa Maria İtalyan Kilisesi’ne gerçekleştirilen saldırının failleri, saldırı ile bağlantılı DEAŞ sözde Horasan Vilayeti (ISKP) unsurları, yapılanmaya ait sözde misafirhaneler ile ISKP İstanbul sorumlusu ve beraberinde hareket eden şahıslar daha önce tespit edilmişti. Bu tespitler doğrultusunda Milli İstihbarat Teşkilatı, Santa Maria İtalyan Kilisesi saldırısı ile ilgili çalışmalarına ara vermeden devam etti. Saldırının planlayıcılarından biri olan ve suç aletini temin eden DEAŞ’lı terörist Viskhan Soltamatıov yakalandı.

MİT’in saldırı ile ilgili yaptığı istihbarat ve risk analizleri neticesinde, Viskhan Soltamatıov’un Afganistan’daki DEAŞ yapılanması olan Horasan Vilayeti’ne (ISKP) bağlı olarak Türkiye’ye yönelik faaliyet gösterdiği tespit edildi.

DEAŞ’ın Adam Kazanma ve Finans Faaliyetlerini İtiraf Etti

Terörist Viskhan Soltamatıov’un verdiği ifadede örgütle ilgili önemli bilgiler de öğrenildi. Viskhan Soltamatıov ifadesinde Santa Maria İtalyan Kilisesi’ne gerçekleştirilen saldırı öncesi planlamaları ve ISKP’nin adam kazanma, finans ve lojistik faaliyetlerine ilişkin hususları aktardı.

MİT tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, Aralık 2023’te DEAŞ’ın Türkiye’deki sinagog ve kiliselerin yanı sıra Irak Büyükelçiliği’ne yönelik eylem planlamaları engellenmiş, çok sayıda şahsın yakalanması, örgüte ait dijital materyallerin ele geçirilmesi ve Türkiye’ye yönelik planlarının akamete uğratılması sağlanmıştı.

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