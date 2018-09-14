MİT'ten Suriye'de operasyon! 9 terörist yakalandı
MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 askerimizi şehit eden 9 PKK'lı terörist Suriye'nin Afrin bölgesinde yakalandı.14 Eylül 2018 Cuma 19:24
Zeytin Dalı Harekatı sırasında 2 askerin şehit edilmesi olayına karışan 9 YPG/PKK'lı terörist, Suriye'de MİT tarafından yakalanıp Hatay'a getirildi.
Hatay Valisi Erdal Ata, yakalanan teröristlerin Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın şehit edilmesine karıştıklarını bildirdi.
YORUM YAZ