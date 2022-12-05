MİT'ten Suriye'de nokta operasyon: Siham Mislih de öbür tarafa gitti

Milli İstihbarat Teşkilatı, Türkiye- Suriye sınır hattında güvenlik güçlerimizle birlikte Terör örgütlerine yönelik faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Hedef listesine alındı

Bu kapsamda son olarak PKK/YPG Ayn İsa Eyaleti Sorumlularından Mizgin Kobani kod adlı Siham Mislih, MİT tarafından etkisiz hale getirildi. Mizgin Kobani kod adlı Siham Mislih, etkisiz hale gelmeden önce Barış Pınarı Harekât (BPH) Bölgesi'nde görevli güvenlik güçlerimize yönelik eylemleri organize etmiş ve kendisine bağlı unsurlarla doğrudan sabotaj eylemlerine katılmıştı. Eylemleri azmettirdiği bilgisi alan MİT, Siham Mislih'i hedef listesine aldı.

MİT tarafından etkisiz hale getirildi.

Son olarak Suriye'nin Türkiye sınır hattına sorumlu düzeyde düzenlemesi gerçekleştirilen PKK/YPG Ayn İsa Eyaleti Sorumlularından Mizgin Kobani kod adlı Siham Mislih, Ayn İsa'daki kaynaklar vasıtasıyla takibe alındı. Hedef şahıs hiçbir sivil unsurun bulunmadığı uygun yer tespit edildikten sonra MİT tarafından gerçekleştirilen operasyon ile etkisiz hale getirildi.