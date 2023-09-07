MİT'ten Suriye'de nokta operasyon… PKK'nın sözde ekonomi sorumlusu öldürüldü

MİT Suriye’deki operasyonlarına tüm hızıyla devam ediyor. Suriye’de etkinliğini artıran PKK/YPG terörü hain emellerine ulaşmak adına mensuplarını çeşitli alanlarda istihdam etmeye ağırlık vermişti.

Suriye sahasındaki istihbarat ağı sayesinde son dönemde başarılı operasyonlar icra eden MİT, örgütün yönetici kadrosunu hareket edemez hale getirdi. MİT son dönemde Suriye’de çeşitli alanlarda sorumlu seviyede faaliyet gösteren örgüt mensuplarına yönelik çalışmalarını yoğunlaştırarak başarılı sonuçlar almaya devem ediyor.

PKK/YPG Suriye’de yürüttüğü ekonomi faaliyetleri dolayısıyla elde ettiği maddi imkanlarla, bölgeden yeni unsurlar devşirerek sahadaki zeminini sağlamlaştırmaya ağırlık vermişti.

PKK/YPG’nin planını sekteye uğratmayı amaçlayan MİT, Suriye/Kamışlı’daki Finans Sorumlusu Rojna kod adlı Zülfiye Binbir’i hedef olarak belirledi.

Türkiye’de uzun yıllar faaliyet gösteren ve faaliyetleri esnasında sayısız eylemde yer alan Rojna kod adlı Zülfiye Binbir, 2011 yılında, Muş Valiliği'nde staj yapan kaymakam adayı Kenan Erenoğlu ve askerlik hizmetini ifa eden Aykut Çelik'in kaçırılması eylemlerini organize etmesi ile Türkiye’deki diğer eylemleri nedeniyle MİT tarafından uzun süredir takip altındaydı.

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Rojna kod adlı Zülfiye Binbir’in temas ve faaliyetlerini anbean takip eden MİT, sahadan elde ettiği istihbarat ve verileri analiz ederek operasyon kararı aldı.

Alınan kararın ardından MİT, saha ajanlarına verdiği talimat neticesinde “Terör Arananlar Listesi”nde yeşil kategoride aranan Rojna kod Zülfiye BİNBİR’i düzenlediği başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdi.