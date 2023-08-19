  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fiat Egea Cross'un sürpriz yaptığı açıklandı! Süreç başlatıldı: Ülkemizde peynir ekmek gibi satılan başka SUV model yok!

Rapçilere operasyon! Evlerinden neler çıkmadı ki...

ABD medyası Rusya’nın yaptırımına karşı hayalet filo ile deliniyor diyerek Türkiye'yi hedef gösterdi! O İddiası

Hapisteki Merdan Yanardağ'a bir darbe de Sezen Aksu'dan!

Türkiye'ye sosyal medya hesabından uyarıda bulundu: Adeta ilginç bir döneme girdi, fena geliyor! Herkesi ilgilendiriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la güldüren diyalog! 'Ya Başkanım gecenin ikisinde sana dişi fili nereden bulayım'

Petrol zengini BAE ülkesine ait enerji şirketinden dev anlaşma çıkışı geldi: Yarım milyar TL'lik imza atıldı deyip duyurdu

ABD, Almanya ve İtalya, Avrupa ülkesine yardıma geldi! Türkiye'ye karşı savaş provası

Binance'e kötü haber! Ortağından olay paylaşım: İngiliz şirket sözleşmeyi feshetti, veda ediyor! Büyük şok

Kasa kasa domatesleri çöpe dökmüşlerdi! Biz inanmadık ama bakın neden dökmüşler
Gündem MİT'ten Suriye'de nokta operasyon
Gündem

MİT'ten Suriye'de nokta operasyon

Yeniakit Publisher
2023-08-19 10:21:00 - 2023-08-19 10:21:51
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon

Terör örgütü PKK/YPJ'nin sözde sorumlusu "Vejin Jiyan" kod adlı Hicran İcuz, MİT'in Suriye'nin Haseke kentinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.

MİT, Türk güvenlik güçlerine yönelik eylem planlamaları ve saldırı talimatları nedeniyle öncelikli hedef olarak belirlediği "Vejin Jiyan" kod adlı terörist Hicran İcuz’un Suriye Kamışlı’da bulunduğu bilgisine ulaştı. Örgütün özellikle sınır bölgelerindeki güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirmeyi hedeflediği saldırı/suikast tipi eylemlerin planlayıcıları arasında yer alan İcuz hakkında saha ajanlarından anlık istihbarat alan MİT, aldığı istihbari bilgiler üzerine operasyon kararı aldı. PKK/YPJ'nin sözde sorumlularından olan İcuz, Suriye'nin Haseke kentinde düzenlenen başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi. Öte yandan, MİT’in son dönemde Suriye'de yürüttüğü başarılı operasyonlar nedeniyle örgüt sorumlularının bulundukları alanları nadiren terk ettiği öğrenildi.

2016 yılında örgütün kırsal yapılanmasına katılan Hicran İcuz, ideolojik ve silahlı eğitim aldı. 2018 itibarıyla Suriye’de faaliyetlerini sürdüren İcuz, örgütün silahlı kadın ve gençlik yapılanmalarında sorumlu düzeyde faaliyetler yürüttü. Son dönemde yapılan başarılı operasyonlarda ağır kayıplar veren ve bu operasyonlara karşı misilleme arayışı içerisinde olan örgütün silahlı yapılanmasında yer alan İcuz, gerçekleştirilecek saldırıların planlayıcıları arasında yer alıyordu. İcuz, örgüt tarafından zorla askere alınan Suriyeli çocuk ve gençlere silahlı eğitimlerin de sorumlusu olarak faaliyetler yürüttü.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, MİT tarafından etkisiz hale getirilen önemli PKK kadrolarının ölümleri örgüt tabanının moralinin yüksek tutulması adına gizleniyor ve çarpıtılıyor. MİT tarafından etkisiz hale getirilen İcuz’un örgütün medyasında kaza sonucu öldüğü iddia edildi. Güvenlik kaynakları, İcuz hakkında yapılan bu dezenformasyon faaliyetinin teröristin örgütteki konumunun önemini gösterdiğini belirtti.

NATO'dan Gökçen Fırat açıklaması
NATO'dan Gökçen Fırat açıklaması

Gündem

NATO'dan Gökçen Fırat açıklaması
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sıkıyorsa bu haberi yapın! MİT mensubunu ifşa edeceğinize Ekrem'i ifşa etseniz ya
Sıkıyorsa bu haberi yapın! MİT mensubunu ifşa edeceğinize Ekrem'i ifşa etseniz ya

Gündem

Sıkıyorsa bu haberi yapın! MİT mensubunu ifşa edeceğinize Ekrem'i ifşa etseniz ya

Maskesi düştü! Sığınmacı düşmanı 'sığınmacı İlay Aksoy'
Maskesi düştü! Sığınmacı düşmanı 'sığınmacı İlay Aksoy'

Gündem

Maskesi düştü! Sığınmacı düşmanı 'sığınmacı İlay Aksoy'

Erdoğan'ın sesini yapay zekayla taklit eden dolandırıcı yandı
Erdoğan'ın sesini yapay zekayla taklit eden dolandırıcı yandı

Gündem

Erdoğan'ın sesini yapay zekayla taklit eden dolandırıcı yandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23