MİT'ten SİHA'larla operasyon: Sebahat Ormanlı etkisiz hale getirildi!
MİT, yeşil kategoride aranan ve metropollerde saldırı talimatı verdiği belirlenen PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Sebahat Ormanlı'yı, SİHA operasyonuyla etkisiz hale getirdi
MİT, yeşil kategoride aranan ve metropollerde saldırı talimatı verdiği belirlenen PKK/KCK'nin sözde sorumlularından Sebahat Ormanlı'yı, SİHA operasyonuyla etkisiz hale getirdi.
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