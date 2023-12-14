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Gündem MİT'ten SİHA'larla operasyon: Sebahat Ormanlı etkisiz hale getirildi!
Gündem

MİT'ten SİHA'larla operasyon: Sebahat Ormanlı etkisiz hale getirildi!

Yeniakit Publisher
2023-12-14 11:09:00 -
MİT'ten SİHA'larla operasyon: Sebahat Ormanlı etkisiz hale getirildi!

MİT, yeşil kategoride aranan ve metropollerde saldırı talimatı verdiği belirlenen PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Sebahat Ormanlı'yı, SİHA operasyonuyla etkisiz hale getirdi

MİT, yeşil kategoride aranan ve metropollerde saldırı talimatı verdiği belirlenen PKK/KCK'nin sözde sorumlularından Sebahat Ormanlı'yı, SİHA operasyonuyla etkisiz hale getirdi.

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