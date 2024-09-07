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Gündem MİT'ten nokta operasyon: Saliha Akbıyık öldürüldü
Gündem

MİT'ten nokta operasyon: Saliha Akbıyık öldürüldü

Yeniakit Publisher
2024-09-07 14:33:00 - 2024-09-07 15:39:26

MİT, PKK/KCK’nın sözde İran sorumlusu Nujiyan Amed kod Saliha Akbıyık’ı nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde İran sorumlusu "Nujiyan Amed" kod adlı Saliha Akbıyık'ı Irak'ın Süleymaniye bölgesinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terörist Akbıyık'ın, Irak'ın Süleymaniye kırsalında İran sınırındaki Pencevin bölgesinde olduğu tespit edildi.

MİT'in saha ajanları tarafından adım adım izlenen Akbıyık, uygun anda düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

1993'ten bu yana örgüt içinde faaliyet gösteren Saliha Akbıyık'ın, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde İran sorumlusu olduğu bildirildi.​​​​​​​

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Yorumlar

Yıldırım

Bu itler geberte geberte bitmedi elininize sağlık mitçi kardeşlerim yola devam Allah cc yar ve yardımcınız olsun

Kemal yilmaz

Allah emegi gecenlerden razi olsun sizlerle ne kadar gururduysak azdir elinize yüreginize saglik durmak yok yola devam????????
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